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  3. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı ilk 11'i açıklandı! Kadroda Novak ve Mert Hakan sürprizi

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı ilk 11'i açıklandı! Kadroda Novak ve Mert Hakan sürprizi

Süper Lig'in 8.haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Fenerbahçe'nin ilk 11'i açıklandı.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı ilk 11'i açıklandı! Kadroda Novak ve Mert Hakan sürprizi

Süper Lig'in 7.haftasında Konyaspor'a 2-0 yenilerek şok yaşayan Fenerbahçe, 9.haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi Ankara deplasmanında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak ve Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadeleye kısa bir süre kala maçın ilk 11'i açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

 Altay, Lemos, Serdar Aziz, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Mert Hakan Yandaş, Perotti; Cisse.

Fenerbahçe'de ilk 11'in değişmez isimleri Caner Erkin, Ozan Tufan ve Samatta yedekler arasında yer alıyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'İ

 Nordfeldt, Arda, Toure, Diego, Polomat, Berat, Motta, Ayite, Cadeias, Furman, Sio

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Tayfun Altuntaş
Editör


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