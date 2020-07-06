Fenerbahçe'nin gündeminde ki Moussa Wague kimdir? Kaç yaşında? Hangi kulüplerde oynadı?
Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte genç yıldızlar büyük kulüplerle anılmaya başladı. Bunlardan birisi de Barcelona'nın genç futbolcusu Moussa Wague. Fenerbahçe'nin talip olduğu Wague, kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, Barcelona'dan Moussa Wague'ye talip oldu. Barcelona'nın genç yıldızı hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Wague, kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...
MOUSSA WAGUE KİMDİR?
4 Ekim 1998 yılında Senagal'de doğan oyuncu ASPIRE Academy'de yetişti. Ardından Belçika ekiplerinden KAS Eupen'e transfer oldu. Moussa Wague 5 Ağustos 2018 yılında da Barcelona B takımının yolunu tuttu ve Katalan ekibinin formasını giymeye başladı. 1 Temmuz 2019 yılında Barcelona A takımına yükselen 21 yaşındaki oyuncu, 31 Ocak 2020 yılında Nice'e transfer oldu. Genç oyuncu burada oynadığı 5 karşılaşmada 2 asist yaptı. Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi iptal edilince, daha fazla forma şansı bulamadı. Wague sağ bekin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor.
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