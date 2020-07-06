Fenerbahçe'nin gündeminde ki Moussa Wague kimdir? Kaç yaşında? Hangi kulüplerde oynadı?

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertliler, Barcelona'dan Moussa Wague'ye talip oldu. Barcelona'nın genç yıldızı hakkında taraftarlar bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, Wague, kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

MOUSSA WAGUE KİMDİR?

4 Ekim 1998 yılında Senagal'de doğan oyuncu ASPIRE Academy'de yetişti. Ardından Belçika ekiplerinden KAS Eupen'e transfer oldu. Moussa Wague 5 Ağustos 2018 yılında da Barcelona B takımının yolunu tuttu ve Katalan ekibinin formasını giymeye başladı. 1 Temmuz 2019 yılında Barcelona A takımına yükselen 21 yaşındaki oyuncu, 31 Ocak 2020 yılında Nice'e transfer oldu. Genç oyuncu burada oynadığı 5 karşılaşmada 2 asist yaptı. Koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi iptal edilince, daha fazla forma şansı bulamadı. Wague sağ bekin yanı sıra sol bek olarak da görev yapabiliyor.