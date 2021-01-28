Fenerbahçe'nin gündemindeki Marega için Porto'dan flaş açıklama!

Mesut Özil'i kadrosuna katarak ara transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, transfer çalışmalarını bir golcü oyuncu ile anlaşarak kapatmak istiyor. Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği söylenen Moussa Marega için Porto başkanından flaş bir açıklama geldi.

Sporx'in haberine göre, Marega'nın transferiyle ilgili konuşan Porto Başkanı Pinto da Costa, oyuncu için resmi teklif gelmediğini belirtti. Pinto da Costa'nın açıklamaları şöyle:

"Marega'nın transferi için şu ana kadar bir teklif almadık. Marega'nın menajerinin transfer sürecine dair bazı fikirleri var ancak hem Marega hem de Porto sözleşmenin yenilenmesi konusuna sıcak bakıyor. Marega bizim için önemli bir futbolcu ve Porto'da herkes tarafından değer görüyor. Marega sezon sonuna kadar kesinlikle bizde kalacak ve sözleşme uzatma görüşmelerinde de iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum"

OYUNCUNUN MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Porto ile görüşmelere başlamadan önce oyuncunun menajeri ile görüşen Fenerbahçe, transfer sürecini henüz olgunlaştırabilmiş değil. Porto Başkanı Costa'da oyuncunun menajerine ulaşan tekliflerin olduğunu ancak resmi bir teklifin henüz taraflarına iletilmediğini belirtti.