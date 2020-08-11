Transfer sezonuna hızlı başlayan Fenerbahçe, art arda 4 futbolcuyu birden duyurmuştu. Mert Hakan, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper arayışlarını sürdürüyor. Savunma oyuncusu Mauricio Lemos ile anlaştığı söylenen sarı-lacivertlilerin futbolcuyu yakında açıklaması bekliyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında verdiği demeçte Barcelona'dan gelen transfer teklifini reddettiğini öne sürmüştü. Peki, Mauricio Lemos kimdir? Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? İşte detaylar...

Mauricio Lemos'un o dönem yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendilerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve eğer işleri yolunda gitmezse Rusya'ya dönecektim. Zorlu bir yaz dönemiydi. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim. Birçok oyuncu kulüplerin isminin büyüsüne kapılarak transfer oluyor ama ya sonra? Eğer büyük bir kulübe transfer olacaksam, düzenli olarak forma giymek isterim. Şu an parayı değil, oyuncu olarak kendimi geliştirmeyi istiyorum"

MAURİCİO LEMOS KİMDİR?

Kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlayan Lemos, 1.85 boyunda ve 1995 doğumlu. Uruguay liginden Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan Mauricio Lemos, Rubin Kazan'ın kendisini 400 bin euro'ya satın almasının ardından bir gün sonra İspanya'dan Las Palmas'a kiralanmıştı.

İspanyol ekibi, Lemos'un performansından memnun kalınca sezon başında oyuncuyu takımına katmak istedi. Ancak Barcelona'nın Lemos'a talip olması işleri değiştirdi. Herkes Lemos'un Barca'ya transfer olmasını beklerken, o Las Palmas'ta kalmayı tercih etti. 2 milyon euro'ya Rubin'den Las Palmas'a geçti.

