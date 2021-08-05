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  4. Fenerbahçe'nin gündemine bomba bir isim düştü! Moussa Sissoko için harekete geçildi

Fenerbahçe'nin gündemine bomba bir isim düştü! Moussa Sissoko için harekete geçildi

Geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon transferde oldukça sessiz kalan Fenerbahçe'de, orta saha transferi için bomba bir iddia ortaya atıldı. Sarı lacivertlilerin, yıldız oyuncu Moussa Sissoko'yu transfer etmek istediği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin gündemine bomba bir isim düştü! Moussa Sissoko için harekete geçildi

Yeni sezon öncesi kadrosuna sadece Serdar Dursun ve Caulker'i katan Fenerbahçe, lig başlamadan önce eksiklerini kapatmak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine uygun isimlerle görüşme hainde olan Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusu Moussa Sissoko'nun gündeme alındığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin gündemine bomba isim düştü! Moussa Sissoko için harekete geçildi

TOTTENHAM, KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İngiliz ekibi oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Tottenham Hotspur'un, yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu yollamak istediği ifade edildi. Moussa Sissoko, İngiliz devinden haftalık 80 bin pound alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu kiralamak için Tottenham ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Sissoko, geçen sezon çıktığı toplam 42 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin gündemine bomba isim düştü! Moussa Sissoko için harekete geçildi

GEÇMİŞTE DE İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Yıldız futbolcu Süper Lig'den de birçok takımın gündemini meşgul ederken, geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan biri olmuştu.

Teknik direktör Vitor Pereira da oyuncunun sistemine uygun olduğunu ve kadroya katılmasını istediğini yönetime iletti.

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