Fenerbahçe'nin gündemine bomba bir isim düştü! Moussa Sissoko için harekete geçildi

Yeni sezon öncesi kadrosuna sadece Serdar Dursun ve Caulker'i katan Fenerbahçe, lig başlamadan önce eksiklerini kapatmak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine uygun isimlerle görüşme hainde olan Fenerbahçe, orta sahaya bir transfer yapmayı planlıyor. Bu kapsamda Tottenham Hotspur'un yıldız oyuncusu Moussa Sissoko'nun gündeme alındığı ifade edildi.

TOTTENHAM, KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

İngiliz ekibi oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor. Tottenham Hotspur'un, yüksek maliyeti nedeniyle oyuncuyu yollamak istediği ifade edildi. Moussa Sissoko, İngiliz devinden haftalık 80 bin pound alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin, yıldız futbolcuyu kiralamak için Tottenham ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi. Sissoko, geçen sezon çıktığı toplam 42 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

GEÇMİŞTE DE İLGİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Yıldız futbolcu Süper Lig'den de birçok takımın gündemini meşgul ederken, geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan biri olmuştu.

Teknik direktör Vitor Pereira da oyuncunun sistemine uygun olduğunu ve kadroya katılmasını istediğini yönetime iletti.