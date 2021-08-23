Fenerbahçe'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min Jae, basın toplantısında açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Kim Min Jae, dün akşam Antalyaspor'a karşı sarı lacivertli formayla ilk kez sahaya çıktı. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu, bugün Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. 24 yaşındaki oyuncu "Bu takım ile maça çıkabildiğim için kendimi çok onurlu hissediyorum."

Kim Min Jae'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"KENDİMİ ONURLU HİSSEDİYORUM"

"Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Avrupa'nın bilinen kulüplerinden olan Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici. Burada çok iyi karşılandım. Bu takımda maça çıktığım için kendimi onurlu hissediyorum. Gelecek maçlarda katkı sağlamaya çalışacağım takıma."

"FENERBAHÇE'NİN PROJESİ BENİM İÇİN UYGUNDU"

"Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Ancak Fenerbahçe'nin projesi benim için en uygun olanıydı. Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira'ya teşekkür etmek istiyorum bana gösterdikleri için. Canavar lakabından dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Taraftarlarımız bu lakabı bana vermişti. Bu lakabı sürdürebilmek adına elimden geleni yapacağım."

"KENDİMİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUM"

"Kendimi geliştirmeye ve bu lige adapte olmaya odaklandım. Bir defans oyuncusu olarak amacım boş alanları kapatmak, takım pres yaparken daha erken hamle yapmak... Aynı zamanda bana verilen taktikleri sahaya en iyi şekilde yansıtmak istiyorum.

Çin Ligi'nde kaliteli futbolcular ve rekabet vardı ama burada benim için fark yaratan şey Avrupa'da oynamaktı. Henüz bir maça çıkabildim. Bu lige yeni çevreye adapte olarak kendimi geliştirmek istiyorum."

"TÜRKİYE BENİM İÇİN KARDEŞ ÜLKE"

"Türkiye benim için kardeş bir ülke. Çocukluğumdan beri bu hisler içerisindeyim. Geldiğim andan itibaren çok güzel karşılandım. Bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Çok fazla çalışıp bu güzel ilişkiyi daha yukarı taşımak istiyorum.

Birkaç aydır futboldan uzaktım. Bu hazırlık periyodunu geçtikten sonra umarım hem Fenerbahçe için hem de benim için daha güzel şeyler olacak."

"SZALAİ ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

“Attila Szalai ile ilk maç için uyumumuz kötü değildi. İlk maç için iyiydi ve gol yemediğimiz için mutluyum. Szalai çok iyi bir oyuncu. Süper Lig'i sadece Fenerbahçe üzerinden biliyordum ama zamanla ligi daha fazla öğrenmeye fırsatım olacak."