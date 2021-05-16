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Fenerbahçe'nin kaderi Beşiktaş'ın elinde! Kartal kazanırsa Fener, Avrupa Ligine gidecek

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş, Antalyaspor'u mağlup ederse Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligine play-off turundan dahil olacak. Beşiktaş kazanamazsa ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak.

Fenerbahçe'nin kaderi Beşiktaş'ın elinde! Kartal kazanırsa Fener, Avrupa Ligine gidecek

Süper Lig'de 42. haftalık maraton Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile sonuçlandı. Galatasaray'ın averajla topladığı 84 puanla ikinci olurken Fenerbahçe ise topladığı 82 puanla ligi üçüncü sırada tamamladı.

Beşiktaş ve Galatasaray Şampiyonlar Liginde mücadele etme hakkını elde ederken Fenerbahçe ise UEFA'nın yeni sezonda yürürlüğe girecek olan Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak. Ancak Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Liginde mücadele etmesi için bir ihtimal bulunuyor. 

İŞTE İHTİMALLER

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u yenmesi durumunda  Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off'unda mücadele etmeye hak kazanacak. Kupayı Akdeniz ekibinin kazanırsa Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. 

Kaynak: Bölge Gündem, Fanatik.

Tayfun Altuntaş
Editör
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