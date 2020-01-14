Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek.
KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Aksel, Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre, Hasan Hüseyin, Kravets
Fenerbahçe: Harun, Isla, Zanka, Jailson, Deniz, Tolga, Tolgay, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
KARŞILAŞMANIN RÖVANŞI 21 OCAK SALI GÜNÜ OYNANACAK
İki ekip arasında Süper Lig'in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.
Kayserispor'da yeni teknik direktör Robert Prosinecki de ilk resmi maçına çıkacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor-Fenerbahçe maçı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Mücadele ATV'den canlı olarak ekranlara gelecek.
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