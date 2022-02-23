Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kamp kadrosu belli oldu! Slavia Prag maçında Mesut Özil detayı!

UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'nde mücadele etmeye başlayan Fenerbahçe, son 16 turu play-off ilk maçında evinde Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, ikinci maçta Çek ekibine karşı tur için galibiyet arayacak. Deplasmanda oynanacak müsabakada Fenerbahçe'nin kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda yer almayan isimler dikkat çekti.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer almadı. Sakatlığını atlatan İrfan Can Kahveci ise kadroya dahil edildi. Bu oyuncuların yanı sıra UEFA listesine dahil edilmeyen Crespo ile Rossi de Prag maçında görev alamayacak. Cezalı olan Miha Zajc da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Berke, Ertuğrul, Szalai, Min Jae, Serdar, Tisserand, Nazım, Ruhan Arda, Ferdi, Sosa, Ozan, Mert Hakan, İrfan Can, Arda, Bora, Pelkas, Osayi, Valencia, Serdar D., Berisha