Fenerbahçe tribünlerinin en tanıdık yüzü, eşi Mümtaz amcayla birlikte hiçbir maçı kaçırmayan ve 2013'de eşini kaybetmesinin ardından bile maçlarda Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayan, takımın simge yüzü İhsan Teyze hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Fenerbahçe yetkililerinin yaptığı açıklamada,

"Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak." ifadeleri kullanıldı.

İHSAN GÜNGÖRENLER (İHSAN TEYZE) KİMDİR?

Fenerbahçe'nin İhsan Teyzesi İhsan Güngörenler, eşi Mümtaz Güngörenler ile birlikte gittiği Fenerbahçe maçlarında, ileri yaşlarına rağmen taraftarlık ve takım sevgileriyle gönüllere taht kurmuş isim.

Eşi Mümtaz Amca'yı 2013 yılında sonsuzluğa uğurladıktan sonra dahi taraftarı olduğu takımı hiçbir maçında yalnız bırakmamış olan İhsan teyze, Fenerbahçe'nin simgelerinden biri haline gelmişti.

Mümtaz ve İhsan Güngörenler.. Hayatlarını birleştirdikten sonra Fatih Lisesi’nde Matematik öğretmeni olarak uzun yıllar boyunca görev aldı bu sevimli insanlar. Sarı-Lacivert renklerin aşığı olan Mümtaz Bey zamanla eşi İhsan Hanımı da Fenerbahçe maçlarına götürmeye başlar. Çok geçmeden de İhsan Hanım da tıpkı eşi gibi Fenerbahçe’ye gönülden bağlanır. ”Lefter’in yeri bende çok ayrı.” diyen Mümtaz Bey eşiyle evlendikten sonra ; bugün Fenerbahçe’nin simgesini oluşturan ”Sarı Kanarya” lakaplı dönemin kalecisi Cihat Arman’ın aşığı olurlar. Sevimli çift Fenerbahçe’ye ise çoktan hayatlarını adamışlardır.

Gel zaman git zaman artık Kadıköy’deki hiçbir maçı kaçırmaz olurlar. Başta Fenerbahçe taraftarları olmak üzere tüm Türkiye onları Mümtaz Amcaları ve İhsan Teyzeleri olarak çoktan bağırlarına basmışlardır. Fenerbahçe’nin ilk yarıyı 3-0 geride kapatıp karşılaşmayı 4-3 kazandığı Gaziantepspor maçında da tribündeydiler, takımlarının son maçta şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdığında da..

Ancak onlar gönül verdikleri renklerden hiç vazgeçmezler. Hasta olduğunda Fenerbahçe’nin maçının olduğu gün yalan söyleyip iyiyim diyen adam da, 50.000 kişinin ”ayağa kalkmayan cimbomlu olsun” diye tezahürat yaptığında ”kollarımdan tutup ayağa kaldırın beni” diyen de Fenerbahçe’nin Mümtaz Amcasından başkası değildir.

Ama hayat acımasızdır ve zamanı geldiğinde sevdiğimiz insanları gözümüzün yaşına bakmadan bizlerden alır. Gerek yaşı gerekse Fenerbahçe’ye olan sevdasıyla bize aşkın ”aralıksız” olduğunu gösteren Mümtaz Amca 6 Aralık 2013′te 88 yaşında aramızdan ayırlır. O tarihten sonra Saraçoğlu’nda Mümtaz Amca’nın koltuğu boş kalır. Ancak İhsan Teyze hayat yoldaşından kalan mirasına gözü gibi bakmaya devam eder. ”Bak bey! Sen yoksun ama ben yine de sevdamızın peşinden gidiyorum.” der gibi her maça gelip takımına sahip çıkar. Fenerbahçe’li futbolcu ve taraftarlar da aynı şekilde Mümtaz Amcalarından emanet kalan İhsan Teyzesine.