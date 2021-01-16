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  3. Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Yılın transferinde son aşamaya gelen Fenerbahçe, alınan son bilgilere göre hafta içinde Mesut Özil'i İstanbul'a getirecek. Sarı-lacivertli kulüp, sosyal medyadan, "Gel Gündüzle Gece Olalım..." paylaşımı yaptı.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı!

Ara transfer döneminin dünyada ve ülkemizde en çok konuşulan transfer girişimi Mesut Özil, Fenerbahçe'ye gelmek için gün sayıyor. Arsenal'den alacakları için kulübüyle anlaşan yıldız oyuncu, Londra ekibindeki sözleşmesini feshederek İstanbul'a gelecek. 

DHA'nın haberine göre; 32 yaşındaki futbolcu ile anlaşan ve oyuncunun, kulübü Arsenal ile fesih görüşmelerini bekleyen Fenerbahçe, oyuncunun kulübüyle bugün anlaşma sağlaması sonucu 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu İstanbul'a davet etti.

TARAFTARI HEYECANLANDIRAN PAYLAŞIM

Sarı-lacivertli kulüp sosyal medya hesabından 'Gel Gündüzle Gece Olalım' paylaşımı yaptı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce yorum ve beğeni aldı. 

 

Onur Çelik
Spor Editörü
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