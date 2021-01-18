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  3. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i açıklayacağı tarih belli oldu!

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i açıklayacağı tarih belli oldu!

Dünya basınında da geniş yer bulan Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi, artık son aşamaya geldi. Yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiren sarı-lacivertlilerin, tanıtım videosunu ne zaman paylaşacağı belli oldu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i açıklayacağı tarih belli oldu!

Fenerbahçe ile sözleşme görüşmelerine başlamak için İstanbul'a gelen Mesut Özil transferinde artık son aşamaya gelindi. Sarı-lacivertlilerin haftalardır beklediği Özil transferi, önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşuyor. Arsenal ile bağlarını tamamen koparan yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmak için önünde bir engel kalmadı. 

AÇIKLAMANIN TARİHİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, dünya gündemine damga vuran transferi Mesut Özil'i yarın resmen açıklamaya hazırlanıyor. 19 Ocak tarihinde 19.07 saatinde açıklama hedefinde olan Sarı Lacivertliler'de büyük bir çalışma sürmekte. Ses getirecek bir tanıtım videosu hazırlamak için çalışan sosyal medya çalışanları, yapılacak tanıtım videosunun tüm dünyada paylaşılacak olmasını planlıyor. 

Fanatik'in haberine göre, Sarı Lacivertliler'in hedefi daha önce yapılmamış sıra dışı bir tanıtım yaparak bir daha geçilemeyecek bir rekoru ele geçirmek. Tanıtımda sadece Türkçe değil, Almanca ve İngilizce başta olmak üzere farklı dillerde versiyonları dünyaya tanıtılacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü
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