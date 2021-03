Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can'dan konuşulacak açıklama: Kulübü dışarıdan karıştırmak isteyenler oluyor

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde İstanbul Başakşehir Kulübü'nden kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında takımdaki son durum, transferi ve kariyer hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile adının 3 yıldır transferde geçtiğini ifade eden İrfan Can," Gerçekten hangi takım tuttuğumu yakınlarım bulur. Bunu buraya geldiğim için söylemiyorum. En yakın arkadaşlarımda bilir. " derken burada olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Futbolda şanslı olduğu konular olduğunu belirten İrfan Can," İzledim oyuncularla oynamaya fırsatım oldu. Mesut abi dünyanın en iyi oyuncuların biri. Ondan öğreneceğim çok şey var." dedi.

"MESUT ÖZİL'DEN NE KAPABİLİRSEM KAR"

Mesut Özil'in idollerinden olduğunu kaydeden İrfan Can," Ondan ne kadar şey kapabilirsem benim için kar. Her sene kendimi geliştirmeye çalışan bir oyuncuyum. İnşallah buradan Avrupa’ya gideceğim. Bunu da Mesut abimin sayesinde yapabilirim” diye konuştu.

Transfer sürecine değinen İrfan Can Kahveci, "Kulübün menfaatleri ve benim isteklerim doğrultusunda karar vermeye çalıştık ve sonucunda Fenerbahçe’ye geldim” ifadesini kullandı.

FORMA REKABETİ

Takımdaki forma rekabeti hakkında yorumda bulunan İrfan Can şöyle konuştu:

"Nerede olursam olayım orada en iyi katkı vermeyi düşünüyorum her zaman. Buraya gelirken Mert Hakan, Pelkas, Gustavo ve Mesut abi gibi oyuncular vardı. Hepsi kaliteli oyuncular. Ben de takımıma elimden geleni yapacağım”

ŞAMPİYONLUK

İki yıl üst üste şampiyonluk olmak istediğini belirten İrfan Can," İnşallah olacağımızı da düşünüyorum. Hayalimdeki takımda şampiyon olmak benim için daha güzel bir şey. Orta sahaya katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Oyun kapalı olduğu maçlar olacak, o zaman kendim pozisyonlar üretmeye çalışacağım. Kesinlikle katkımın olacağını düşünüyorum” dedi.

SAKATLIK DURUMU

Şu an hazır olduğunu belirten İrfan Can, Erol Bulut'un şans vermesi halinde Antalyaspor maçında sahada olmak istediğini ifade ederek," İnşallah sakatlıksız belasız bir sezon geçiririm” dedi.

Takımın gidişatı hakkında da değerlendirmelerde bulunan İrfan Can," Takımı, dışarıdan gözlemledim. Mağlubiyetler galibiyetler olabilir. Dışarıdan çok karıştırmak isteyenlerde oluyor kulübü. Çok büyük camiayız. Bu algılara kapılmamak gerekiyor. Biz iyi bir aileyiz. Takım arkadaşlarım Trabzon’da iyi mücadele etti. Bu mücadeleyi sürdükçe mutlu sona ulaşabileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu." dedi.