Fenerbahçe’nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

- Hasan Ali Kaldırım kadroya dahil edildi

- Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Murat Sağlam kadroda yok

Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertlilerde kamp kadrosuna sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ile Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Murat Sağlam dahil edilmedi. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde GMG Kırklarelispor'a karşı maçın 2'nci yarısında forma giyen Hasan Ali Kaldırım ise kadroda yer aldı. Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü kamp kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

Kaynak: DHA