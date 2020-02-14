Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu
Sakatlığı bulunan Rodrigues, kafilede yer almadı
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 22. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, Ankara kafilesinde yer almadı.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç
Sarı-lacivertli kafile, akşam saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.
Kaynak: AA
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