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  3. Fenerbahçe'nin rakiplere cehennem olan kalesi Kadıköy yıkıldı! 13 maçta 5'inci yenilgi

Fenerbahçe'nin rakiplere cehennem olan kalesi Kadıköy yıkıldı! 13 maçta 5'inci yenilgi

Süper Lig'de yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, iç saha performansı ile hayal kırıklığı yarattı. Sarı Lacivertli takım evinde oynadığı 13 iç saha maçının 5'inde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin rakiplere cehennem olan kalesi Kadıköy yıkıldı! 13 maçta 5'inci yenilgi

Yeni sezona yıldız transferleri ile Erol Bulut yönetiminde başlayan Fenerbahçe ligin geride kalan 25 haftasında evinde oynadığı maçlarda taraftarını bir hayli üzdü. 

Süper Ligin 8.haftasında evinde konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenilerek iç sahadaki ilk yenilgini alan Fenerbahçe , bu kez 10.haftada konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Fenerbahçe taraftarını çileden çıkaran maç ise 12.haftada oynanan Yeni Malatyaspor maçı oldu. Sarı kırmızılı takım sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İç sahadaki kötü seriyi Başakşehir'i 4-1 yenerek kıran sarı lacivertli ekip ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0 yenildi ve ligde dördüncü kez iç sahada kaybetti.

KUPADA BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİ

Başkan Ali Koç ve yöneticiler bu maç sonrası taraftarlara moral aşıladı ancak Fenerbahçe bu kez  kupada Başakşehir'e 2-1 yenildi ve çift kupayla tamamlamak istediği sezonda bir hedefinden olmuş oldu.

Fenerbahçe'nin rakiplere cehennem olan kalesi Kadıköy yıkıldı! 13 maçta 5'inci yenilgi

GÖZTEPE DE YIKTI 

Sarı Lacivertliler bu kez ligin 25.haftasında evinde konuk ettiği İzmir ekibi Göztepe'ye Halil Akbunar'ın attığı golle 1-0 yenildi ve ligde iç sahada  5.kez sahadan puansız ayrıldı.

Fenerbahçe'nin rakiplere cehennem olan kalesi Kadıköy yıkıldı! 13 maçta 5'inci yenilgi

SARI KIRMIZI RENKLER KADIKÖY'Ü SEVİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yıkan Galatasaray, Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin renklerinin sarı kırmızı olması ise dikkatlerden kaçmadı.

FENERBAHÇE'NİN İÇ SAHA MAÇLARI PERFORMASI

Fenerbahçe  0- 2  Konyaspor

Fenerbahçe 3-4  Beşiktaş

Fenerbahçe 0- 3 Yeni Malatya

Fenerbahçe 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe  0 -1Göztepe

Tayfun Altuntaş
Editör
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