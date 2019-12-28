Fenerbahçe'nin Rizespor maçı kafilesi belli oldu!

Süper Lig'in devre arasına girilirken son maçta 29 Aralık pazar günü Rizespor deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe'nin kafilesi belli oldu. Kafileyi Sarı Lacivertli ekip, resmi sitelerinden yapılan duyuru ile açıkladılar.



Duyuru ise şu şekilde:

"Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü saat 19:00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Futbol A takımımızın oyuncu kafilesi aşağıdaki gibidir



Altay Bayındır, Harun Tekin, Zanka, Adil Rami, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Jailson, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi."

Sarı Lacivertli ekip Rizespor maçını kazanıp,ilk yarıyı çıkışta bir şekilde bitirmeyi hedefliyor.

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