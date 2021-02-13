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Fenerbahçe'nin rüya orta sahası, Trabzon maçında sahne alacak!

Fenerbahçe'de yeni transfer İrfan Can Kahveci, Pelkas, Mesut ve Gustavo'dan oluşan orta saha kurgusunun 28 Şubat'ta oynanacak olan Trabzonspor maçında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin rüya orta sahası, Trabzon maçında sahne alacak!

Ligde Galatasaray'a Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'e kaybederek ağır yara alan Fenerbahçe'de orta saha sorunu yaşanıyor. Ozan ve Sosa ikilisinin beklenen seviyenin altında kalması üzerine gözler sakat oyunculardan İrfan Can Kahveci, Pelkas ve Luiz Gustavo'ya çevrildi. Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberine göre Fenerbahçe'de  Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Dimitrios Pelkas’tan oluşan ‘rüya orta saha’ kurgusu büyük olasılıkla 28 Şubat’taki Trabzon maçında sahne alacak.

TRABZON MAÇINA TAM KAPASİTE

Maç kondisyonunu günden güne kazanan Mesut Özil'in yanı sıra, koşu ve bireysel saha çalışmalarına başlayan İrfan Can ile Pelkas’ın 21 Şubat’taki Göztepe maçında ikinci yarıda görev alıp, Trabzon’da tam kapasiteyle sahada olmaları bekleniyor.

GUSTAVO İYİLEŞENE KADAR OZAN

Sakatlığı süren Gustavo'nun mevkiisinde ise Ozan Tufan'ın görev yapması bekleniyor.

Tayfun Altuntaş
Editör
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