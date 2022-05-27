Son dakika! AFAD duyurdu! İzmir'de 3,5 büyüklüğünde deprem!Milyonları ilgilendiren haber! Bakanlık ev alacakları uyardı! Dolandırılabilirsiniz!TikTok fenomeni Esra Rabia Ünal başörtüsüyle gece kulübünde kendinden geçti! "Açılsan da rahatlasan!"Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...LGS'de sınav yerleri açıklandı! LGS giriş bilgileri erişime açıldıDünya Bankası'ndan Türkiye'ye 500 milyon dolarlık finansman desteğiMilli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: Öğretmenlerin mesleki çalışma programı 20-24 Haziran'da çevrim içi gerçekleştirilecekLeman, Lemanyak okurları kahroldu! Karikatürist MemCoş Mehmet Coşkun hayatını kaybetti!NATO Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye hak verdi! İsveç ve Finlandiya'ya mesaj yolladı: " Sorunun çözülmesi gerekir"ABD ekonomisinde tehlike çanları çalıyor! Ekonomide daralma devam ediyor...
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin 2. ve 3. turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Trabzonspor'un ardından 73 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'in gerisine düşmesi sonrası bu sezon ilk kez Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazken ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe de turnuvada boy gösterebilmek için 3 ön eleme oynayacak. Bu kapsamda sarı lacivertli takımın 2. ve 3. turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...

2022 FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ 2.TUR 

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev veya  Danimarka’nın güçlü takımlarından Midtjylland ile eşleşebilir.  

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ 3.TUR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi durumunda 3. Tur'da Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven ile eşleşebilir.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı  19-20 Haziran'da rövanş maçları ise 26-27 Haziran tarihlerinde oynanacak. 

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı  2-3 Ağustos, rövanş maçları ise 9 Ağustos tarihinde oynanacak. 

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT