Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte ikinci ve üçüncü turdaki rakipler...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Trabzonspor'un ardından 73 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Türkiye'nin UEFA sıralamasında ilk 15'in gerisine düşmesi sonrası bu sezon ilk kez Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılamazken ligi ikinci sırada bitiren Fenerbahçe de turnuvada boy gösterebilmek için 3 ön eleme oynayacak. Bu kapsamda sarı lacivertli takımın 2. ve 3. turdaki muhtemel rakipleri belli oldu.

2022 FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ 2.TUR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev veya Danimarka’nın güçlü takımlarından Midtjylland ile eşleşebilir.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ 3.TUR

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Ön Eleme Turu'nu geçmesi durumunda 3. Tur'da Benfica, Rangers, Dinamo Kiev - AEK Larnaca galibi ve PSV Eindhoven ile eşleşebilir.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçı 19-20 Haziran'da rövanş maçları ise 26-27 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı 2-3 Ağustos, rövanş maçları ise 9 Ağustos tarihinde oynanacak.