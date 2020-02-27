Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasının çalınma girişimi davası

İSTİNAF Mahkemesi, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan Halit Şahin'in, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından aldığı 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasını onadı.

Kadıköy Ülker Stadyumu içerisinde bulunan müzede Fenerbahçe'nin 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupasını çalma girişiminde bulunan Halit Şahin, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 23 Kasım 2018 tarihinde, "Mala zarar verme" ve "Hırsızlığa teşebbüs" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şahin'in Avukatı Tolga Altuntaş, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davaya bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek onadı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Trabzonspor taraftarı olan Halit Şahin, 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'ne ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor kompleksine girerek 2010-2011 yılına ait 1. lig şampiyonluk kupasının sergilendiği camekanı kırıp çalmaya çalışırken yakalanmıştı. Gözaltına alınan Şahin, 12 Ocak 2017 tarihinde tutuklanmış, 20 Ocak 2017 tarihinde de serbest bırakılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Şahin hakkında, "Hırsızlık" ve "Mala zarar verme" suçundan 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapis istemli iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 23 Kasım 2018 tarihli karar duruşmasında Şahin'i atılı suçlardan toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmış, bu cezayı da 2 yıl süre ile ertelemişti. Şahin'in Avukatı Tolga Altuntaş, mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.

Kaynak: DHA