Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Slovacko ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe takım kadrosunda değişikliğe gitti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, 3. Eleme Turu ilk maçında 4 Ağustos Perşembe günü Çekya takımı Slovacko'yu konuk edecek. Bu kapsamda sarı lacivertliler mücadelelerde forma giyebilecek oyunların listesini UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

Buna göre sarı lacivertlilerin kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."

Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı

4 OYUNCU LİSTEYE DAHİL EDİLDİ

Öte yandan Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ile Mergim Berisha listeye dahil edildi.

Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı Fenerbahçe'nin Slovacko maçı kadrosu belli oldu! O isimler listeden çıkarıldı

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