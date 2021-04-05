Fenerbahçe'nin suskun golcüsü Samatta’dan 70 gün sonra gol

Fenerbahçe, sezon başı gol sorununu çözmek için büyük umutlarla transfer ettiği ancak bekleneni bir türlü suskun golcüsü Mbwana Samatta, suskunluğunu bozarak Süper Lig'de 70 gün sonra gol attı.

"SAMATTA 70 GÜN SONRA GOL ATTI"

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Denizlispor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta 70 gün sonra ligde golle tanıştı. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Samatta topu ağlarla buluştururken, gol sevincini Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte yaşadı. Samatta, 90+4. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.

KAYNAK; İHLAS HABER AJANSI