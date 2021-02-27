Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Caner Erkin kesik yedi, İrfan Can ve Gustavo...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Erol Bulut sakatlıkları süren Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Caner Erkin'i kamp kafilesine dahil etmedi.

CANER, SON MAÇTA EROL BULUT'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Caner Erkin, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki göstermişti. Sarı lacivertli taraftarlar Caner'in neden kadroda olmadığına merak ederken yıldız oyuncu bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.