Ünlü oyuncu Selen Seyven ve arkadaşına hapis şoku!Mümin Sarıkaya evli mi? Kiminle evli? Eşi kim?Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Caner Erkin kesik yedi, İrfan Can ve Gustavo...Kim Kardashian boşanma aşamasında olduğu eşi Kanye West'e adeta nispet yaptı! Bu kez tamamen soyundu...Demirören Holding, Azerbaycan Milli Piyangosu ‘Azerlotereya'yı devraldı!Özge Ulusoy'un eski ve yeni hali yan yana getirildi Görenler şaştı kaldı...Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izleŞarkıcı Aydilge, yıllar önce bakın nasıl tacize uğramış: 'Sana kelebek göstereceğim' dediCumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi seviyesiz tacizlerle yolumuzdan çevirebileceklerini sandılarKandilli Rasathanesi duyurdu! Yalova Çınarcık'ta deprem
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  3. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Caner Erkin kesik yedi, İrfan Can ve Gustavo...

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Caner Erkin kesik yedi, İrfan Can ve Gustavo...

Süper Lig'in 27.haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Caner Erkin kesik yedi, İrfan Can ve Gustavo...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Erol Bulut sakatlıkları süren Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Caner Erkin'i kamp kafilesine dahil etmedi.

CANER, SON MAÇTA EROL BULUT'A TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Caner Erkin, Göztepe maçında oyundan alınmasına tepki göstermişti. Sarı lacivertli taraftarlar Caner'in neden kadroda olmadığına merak ederken yıldız oyuncu bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katılmıştı.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu! Caner Erkin kesik yedi, İrfan Can ve Gustavo...

Tayfun Altuntaş
Editör
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