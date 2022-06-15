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  3. Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe, Santa Clara takımından orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'yi kadrosuna kattığını açıklamıştı. Bunun üzerine yeni transfer hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Spor Kulübü, Portekiz ligi takımlarından Santa Clara'da forma giyen, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada," Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln Henrique ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

Bunun üzerine yeni transfer Lincoln Henrique hakkın bilgi sahibi olmak isteyenler Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?  sorularının cevapları haberimizde... 

Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERİ LİNCOLN HENRİQUE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Lincoln Henrique, 7 Kasım 1998 yılında : Brezilya Porto Alegre'de dünyaya geldi. On numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu sol ayağını kullanırken boyu ise 1,78 metredir. 

Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

LİNCOLN HENRİQUE HANGİ MEVKİDE OYNUYOR, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Lincoln Henrique  On numara pozisyonunun yanı sıra sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında forma giymektedir. Lincoln Henrique Gremio takımında futbola başlamış, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor forması giymiş, daha sonra Gremio'ya geri dönmüştür. Bu takımdan America MG takımına kiralanan Henrique, daha sonra 2019-2020 sezonunda Portekiz ligi ekiplerinden Santa Clara'ya transfer olmuştur.

Henrique, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. 

Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'nin transferi Lincoln Henrique kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Lincoln Henrique hangi mevkide oynuyor, hangi takımlarda oynadı?

 

Tayfun Altuntaş
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