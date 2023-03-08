Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sevilla maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Çarşamba 23.00'da deplasmanda İspanya'nın başaltı kulüplerinden Sevilla'ya konuk olacak. Bu zorlu maç öncesinde Kadıköy ekibi İspanya'ya gitti.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sevilla maçı kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 9 Mart Çarşamba günü 23.00'da deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin Avrupa sıralamasını da etkileyecek karşılaşma öncesinde Sarı-lacivertli ekibin maç kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE TAM KADRO İSPANYA'DA

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sevilla maçı kamp kadrosu açıklandı!

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Luan Peres dışında UEFA kadrosuna bildirilen isimlerin tamamı İspanya'ya götürüldü. Tecrübeli Teknik direktör Jorge Jesus'un kamp kadrosuna dahil ettiği isimler şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Samet Akaydın, Serdar Aziz, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Michy Batshuayi, Enner Valencia, Joao Pedro, Joshua King

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