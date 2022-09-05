Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu! 6 isim kesik yedi! İşte o isimler... Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan grup maçlarında forma giyebilecek oyuncuların listesini bildirdi. Teknik direktör Jorge Jesus 6 oyuncuyu sarı lacivertlilerin UEFA kadrosuna almadı.

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