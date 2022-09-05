Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu! 6 isim kesik yedi! İşte o isimler...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan grup maçlarında forma giyebilecek oyuncuların listesini bildirdi. Teknik direktör Jorge Jesus 6 oyuncuyu sarı lacivertlilerin UEFA kadrosuna almadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu! 6 isim kesik yedi! İşte o isimler...

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe, grup maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini UEFA'ya bildirdi.

Sarı lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği listede yer alan futbolcular şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Demir Sarıcalı

Defans: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir.

Orta Saha: Willian Arão, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Bora Aydınlık, Muhammed İmre, Arda Çağdaş, Emre Mor.

Forvet: João Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu! 4 isim kesik yedi! İşte o isimler...

6 İSİM KESİK YEDİ

Fenerbahçe'de yeni transfer Bruma'nın yanı sıra Serdar Dursun, Novak, Lemos, Burak Kapacak ve Nazım Sangare kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu! 4 isim kesik yedi! İşte o isimler...

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