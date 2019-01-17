Fenerbahçe’nin Yalova’da yüzü güldü

Garanti Bankası Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında 1907 Fenerbahçe deplasmanda Yalova Ortopedikler Spor Kulübü'nü 103-46 yendi.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli ekibi Yalova'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden gelen taraftarları da yalnız bırakmadı. Karşılaşmanın devre arasında Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Güven, Yalova Valisi Muammer Erol'a 77 numaralı isminin bulunduğu Fenerbahçe forması hediye etti.

Müsabakanın ilk çeyreğini 30-17 üstün kapatan 1907 Fenerbahçe devreye de 51-36'lık skorla avantajlı girdi. Üçüncü çeyreği de 84-40'lık skor avantajıyla geçen sarı-lacivertli ekip maçı da 103-46 kazandı.

Karşılaşma sonrasında İHA'ya değerlendirmelerde bulunan 1907 Fenerbahçe Antrenörü Can Aksu, "Lig çok uzun. Bu da ikinci yarının ilk maçı. Gelecek hafta Beşiktaş RMK Marine ardından Galatasaray ile oynayacağız. Uzun bir lig maratonu var. Daha sonra play-off'lar var. Hedefimiz önce ligde iyi bir pozisyonda olmak. Ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Ligi iyi bir pozisyonda bitirip play-off'larda da devam edeceğiz. Hedefimiz şampiyonluk. Oyuncularıma ve bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki haftalarda daha iyi bir Fenerbahçe izleteceğiz" dedi.

Kaynak: İHA