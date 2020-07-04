Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu

Fenerbahçe Beko'da Obradovic'ten boşalan koltuğa Igor Kokoskov'un oturacağı açıklandı. Fenerbahçe Spor Kulübünden yapılan açıklamada Kokoskov ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa’nın en değerli koçlarından biri olarak kabul edilen, Avrupa basketbolunu uzun süredir NBA’de temsil eden ve bu organizasyonda şampiyonluk yaşamanın yanı sıra birçok ilke imza atmış olan, aynı zamanda milli takım kariyerinde Avrupa şampiyonluğuna erişmiş başarılı koç Igor Kokoskov ile üç yıl için anlaşmaya varmıştır." denildi.

NBA'DA SEZON BİTİNCE TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Açıklamanın sonunda Kokoskov'un NBA'da sezon sona erince İstanbul’a gelerek takımın başında yer alacağı belirtildi.

Igor Kokoskov kimdir? Igor Kokoskov kariyeri