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Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

Fenerbahçe transfer haberi... Fenerbahçe'nin İngiliz kulübü Queens Park Rangers'dan kadrosuna kattığı Bright Osayi-Samuel dün gece İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

Ara transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, Attila Szalai ve Mesut Özil transferlerinin ardından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'in İstanbul'a geldiğini duyurdu. 

Gece saatlerine İstanbul'a gelen oyuncu bugün sağlık kontrollerinin ardından 4,5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Konuya ilişkin olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada," Kulübü Queens Park Rangers ile anlaştığımız 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne inen Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 4,5 sezonluğuna renklerimize bağlayan sözleşmeye imza atacak." ifadelerine yer verildi. 

Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR?

23 yaşındaki Bright Osayi-Samuel 31 Aralık 1997'de Nijerya'nın Okija şehrinde dünyaya geldi. İngiltere'ye göç etmeden önce İspanya'ya ailesiyle birlikte taşındı. Blackpool formasıyla ilk profesyonel maçına 7 Mart 2015'te, çıktı ve takımı Sheffield'a 1-0 kaybetti.

Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin yeni kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi

Tayfun Altuntaş
Editör
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