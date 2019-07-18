Fenerbahçe'nin yeni sezonda giyeceği formalar tanıtıldı

Ali Koç: Çubukluya bambaşka bir anlam verdik

"19 Temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün"

"Bu sene çok farklı olacak"

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Düzenlenen davete Fenerbahçe futbol takımı da ekip olarak katıldı. Sarı-lacivertli takımın formaları 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler gününde taraftarlar ile buluşacak.

Forma tanıtımının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Eskiden her şeyi daha rahat esnek yapıyorduk ama bir çok sınırlar içinde yapıyoruz. Bunun iyi tarafı da var kötü tarafı da. İyi tarafı 20-21 sezonun formalarını dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu senenin formalarında da radikal düşünceler gerçekleştirdik. Çubukluya bambaşka bir anlam verdik. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz. Beğenen beğenmeyenler var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artar. Geçen sene enteresan bir yıldı sezon olarak bakarsak satış açısından bizim mağazalarımızda satılan 260 bin Adidas'ta satılan 70 binle 330 binle tarihimizin ikinci en iyi satışını yaptık" ifadelerini kullandı.

"19 TEMMUZ FENERBAHÇELİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

19 Temmuz'un Fenerbahçeliler için özel bir gün olduğuna dikkat çeken Ali Koç, "Yarın 19 Temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin renklerini, bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, gerektiği zaman salonlarda iyi günde, kötü günde zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe'ye fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz" dedi.

"BU SENE ÇOK FARKLI OLACAK"

Sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Koç, "Bizi her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Bu sene çok farklı olacak. yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum. Eski kaptanımız yeni kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar'ı unutmadım. İsmini telaffuz ederken dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili bir şeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

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DHA