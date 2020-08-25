Süper Lig'de bu transfer dönemini en etkili geçiren takım şüphesiz Fenerbahçe. Geçen sezon eksikliği hissedilen birçok mevkiye takviyelerini yapan sarı-lacivertliler, en çok problem yaşadığı savunmaya da transferini yapmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar savunma bölgesinde sol bek ve sağ beke iki tecrübeli ismi getiren Fenerbahçe, stopere de Mauricio Lemos'u getirmeye hazırlanıyor. Daha önce Uruguaylı savunma oyuncusuyla anlaşıldığı öne sürülmüştü.

Mauricio Lemos, dün akşam saatlerinde İstanbul'a iniş yaptı. Fenerbahçe'nin 4 yıllık anlaşma sağladığı Uruguaylı stoper için İspanyol ekibine 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

24 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından birkaç gün içerisinde Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacağı öğrenildi.

MAURİCİO LEMOS KİMDİR?

Kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlayan Lemos, 1.85 boyunda ve 1995 doğumlu. Uruguay liginden Rusya'nın Rubin Kazan takımına transfer olan Mauricio Lemos, Rubin Kazan'ın kendisini 400 bin euro'ya satın almasının ardından bir gün sonra İspanya'dan Las Palmas'a kiralanmıştı.

İspanyol ekibi, Lemos'un performansından memnun kalınca sezon başında oyuncuyu takımına katmak istedi. Ancak Barcelona'nın Lemos'a talip olması işleri değiştirdi. Herkes Lemos'un Barca'ya transfer olmasını beklerken, o Las Palmas'ta kalmayı tercih etti. 2 milyon euro'ya Rubin'den Las Palmas'a geçti.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Mauricio Lemos kimdir?