Son dakika | Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu Son dakika haberi... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada eski teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşıldığını belirtildi.

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Son dakika haberi... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada eski teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşıldığını belirtildi. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma aşağıdaki not düşülerek açıklama görsellerine yer verildi: "Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." Detaylar geliyor... Berkem Temizel Gece Editörü