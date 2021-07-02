Son dakika | Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Son dakika haberi... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada eski teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşıldığını belirtildi.
Son dakika haberi... Fenerbahçe'den yapılan açıklamada eski teknik direktör Vitor Pereira ile anlaşıldığını belirtildi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma aşağıdaki not düşülerek açıklama görsellerine yer verildi:
"Vitor Pereira Fenerbahçe'de: "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak."
Detaylar geliyor...