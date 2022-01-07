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  3. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç'un planı belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç'un planı belli oldu!

Devre arasının sona ermesiyle birlikte bir an önce yeni hocasına kavuşmak isteyen Fenerbahçe'de arayışlar sürerken, yönetimin listesi de iyice daralmış durumda. Karar aşamasında artık sona gelindi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç'un planı belli oldu!

Kulüp tarihinde ilk kez yeni yıla teknik direktörsüz bir şekilde giren Fenerbahçe bu belirsizliğe son vermek istiyor. Sarı-lacivertli ekip Vitor Pereira'da yaptığı hatayı yeniden yapmamak için bu kez ince eleyip sık dokuyor. Yönetimin teknik adam listesinde birçok isim yer alırken her geçen gün listenin daraldığı ve artık son aşamaya gelindiği ifade ediliyor. Sarı-lacivertli kısa süre içerisinde bir sonuca varılması planlanıyor.

LÖW AŞKI BİTMİYOR

Alman teknik adam Jöachim Löw'ü kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Fenerbahçe yönetimi, olumsuz geri dönüşlerine rağmen deneyimli teknik direktörden vazgeçmiyor. Alman teknik direktöre yönelik ilgisini açık bir şekilde belli eden yönetim, takımın başına getirmek istediği Löw için tüm şartları sonuna kadar zorluyor.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç'un planı belli oldu!

B PLANI SLAVEN BİLİC

Jöachim Löw ile temaslarını kesmeyen yönetimin B planı da devrede. Eğer Alman çalıştırıcı hiçbir şekilde ikna edilemezse ibre diğer adaylara dönecek. Alternatif isimler arasında ise Jorge Jesus, Slaven Bilic ve İsmail Kartal isimlerinin yer aldığı ifade ediliyor. Bu isimler arasındaki en  güçlü aday ise Hırvat teknik adam Slaven Bilic.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç'un planı belli oldu!

JORGE JESUS PAHALI GELDİ

Benfica ile yollarını ayıran Jorge Jesus ile de görüşme yapan Fenerbahçe, olumsuz geri dönüş almamasına rağmen bu trasferde ısrarcı değil. Portekizli çalıştırıcının maliyetini yüksek bulan ve böyle bir ücretin altına girmeyi istemeyen sarı-lacivertli ekip önceliği diğer adaylara vermeyi, bir yandan da Jesus ile temaslarını sürdürerek fiyat düşürmeyi hedefleyecek.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç'un planı belli oldu!

SON İHTİMAL İSMAİL KARTAL

Bu isimlerin hiçbiri ile anlaşma sağlanamaması durumunda ise lige teknik direktörsüz devam etmek istemeyen Fenerbahçe'de takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilecek. Daha önce de Fenerbahçe ile çalışmış olan hocanın yabancılık çekmeyeceği ve en azından sezon sonuna kadar idare edebileceği düşünülüyor.

Bu hocalarla temaslarını sürdüren ve acele bir karar vermek istemeyen sarı-lacivertli ekibin yöneticileri,  yeni teknik direktörü Pazar günü oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasına kadar yetiştiremezse, müsabakada takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Ali Koç'un planı belli oldu!

Ramazan Sarı
Spor Editörü
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