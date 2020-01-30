Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette'nin lisansı çıktı

Eintracht Frankfurt'tan kiralanan 27 yaşındaki yıldız futbolcu Simon Falette, Türkiye Futbol Federasyonunun web sitesinde yer alan sarı-lacivertlilerin takım kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe, Simon Falette'i ara transfer döneminde Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralamıştı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Simon Falette transferine ilişkin açıklama yapılmıştı. Fenerbahçe Kulübü, 28 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Futbol A Takımımızın kadrosuna katmıştır."

SIMON FALETTE KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Gine vatandaşı olan Simon Falette, 19 Şubat 1992’de Fransa’nın Le Mans kentinde dünyaya geldi.

SIMON FALETTE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Falatte, futbola Fransa’nın Fc Tours ekibinin altyapısında başladı. Ardından Fransa’nın Lorient takımının altyapısına transfer olan Gineli oyuncu, Fransız ekibinde sadece 1 resmi maçta forma şansı buldu. Lorient’ten 1 seneliğine Stade Lavallois ekibine transfer olan 27 yaşındaki oyuncu, Fransız ekibinde 30 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol kaydetti. Ardından Lorient’e dönen Gineli stoper, bir başka Fransız takımı Stade Brest 29 ekibine transfer oldu. Fransız ekibinde 103 karşılaşmaya çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 3 gol attı. 2016 yılında bir diğer Fransız takımı Metz’e transfer olan Gineli oyuncu, burada 1 sezon forma giydi ve 40 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik bir performans gösterdi.

Gösterdiği performans ile Almanya Bundesliga ekiplerinden Frankfurt’un dikkatini çeken Gineli oyuncu, 2017 yılında 2.70 milyon Euro bedelle Alman ekibinin yolunu tuttu. Alman ekibinde toplamda 43 karşılaşmaya çıkan Falette, 1 gol atıp, 1 asist yaptı. 27 yaşındaki defans oyuncusu, bu sezon Bundesliga’da sadece 1 maçta görev alıp, 90 dakika sahada kaldı. Ayrıca Gine Milli Takımı formasını da terleten 27 yaşındaki oyuncu, milli takım formasıyla 7 karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü'nden Simon Falette transferine ilişkin 8 Ocak'ta açıklama yapıldı. Fenerbahçe Kulübü, 28 yaşındaki futbolcuyu 6 aylığına kadrosuna kattığını duyurdu.