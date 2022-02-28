Genç futbolculara kadroda yer vererek Arda Güler, Çağtay Kurukalıp gibi futbolcuları kazanan Fenerbahçe, genç yaşına rağmen oldukça yetenekli futbolcu İsak Vural'ı da kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yeni bir genç oyuncu transferiyle mutlu olurken futbolcunun kariyerini de merak ediyor. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural kimdir, nereli kaç yaşında? İsak Vural hangi takımlarda oynadı, mevkisi ne? Cevaplara haberimizde yer verdik...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ İSAK VURAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsveç'in Stockholm şehrinde bir sporcu ailenin çocuğu olarak doğan İsak Vural, futbola Sant Cugat FC takımında başladı. Hammarby altyapısında oynarken henüz 10 yaşında Barcelona'nın dikkatini çeken ve transfer listesine giren İsak Vural, 2016 yılında Barcelona ile anlaşma sağladı. Ancak genç ismin yaşının oldukça küçük olması Katalan kulübünün çalışma ve oturum izni konularında problem yaşamasına neden olunca transfer gerçekleşmedi.

İSHAK VURAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, MEVKİSİ NE?

2018 ve 2022 Şubat ayına kadar Benfica'da oynayan genç futbolcu Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyordu. Ocak ayında Fenerbahçe u16 takımına transfer olan Vural, ofansif orta sahada oynuyor ve ayağını kullanıyor. Babası Türk olan genç yeteneğin annesi ise İsveçli.