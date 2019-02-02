Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk antrenmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig 20'nci haftasında dün akşam Göztepe ile oynanan maçın ardından günü izinli geçiren Fenerbahçe'de yeni transfer ile kadroda yer alan oyuncuların bir bölümü Can Bartu Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Yeni transfer Miha Zajc takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, U21 Takımı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

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DHA