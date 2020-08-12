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Fenerbahçe'nin yeni transferini Başkan duyurdu!

Fenerbahçe, transfer döneminde hareketli dakikalar geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Uruguaylı stoper Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığı söylentileri ortaya çıkan sarı-lacivertlilerde, Las Palmas Kulübü Başkanı, transferi resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin yeni transferini Başkan duyurdu!

Transferde hızlı hareket eden Fenerbahçe, Uruguaylı stoperi açıklamaya çok yakın. Las Palmas'ta forma giyen savunma oyuncusu Mauricio Lemos, gelecek sezonda Fenerbahçe'nin formasını giyecek. Las Palmas Başkanı Miguel Alonso, oyuncuları Mauricio Lemos’un transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına transferlerle devam ediyor. Sarı-lacivertliler, İspanya 2. Lig takımlarından Las Palmas’ta forma giyen Mauricio Lemos’u kadrosuna katmaya çok yakın.

Fenerbahçe'nin yeni transferini Başkan duyurdu!

"PRENSİPTE ANLAŞTIK"

Las Palmas Kulübü Başkanı Miguel Alonso, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki futbolcunun transferi ile ilgili olarak, “Fenerbahçe ile Mauricio Lemos’un transferi konusunda prensipte anlaştık. Tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Umarım bu hafta içinde tamamen sonuçlanır” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin yeni transferini Başkan duyurdu!

MAURICIO LEMOS KİMDİR?

1.85 boyundaki ve 1995 doğumlu Lemos, kariyerine Uruguay'ın Defensor Sporting takımında başlamış, ardından Rus ekibi Rubin Kazan'ın dikkatini çekmişti. Lemos'u Rubin Kazan 400 bin euro'ya satın aldıktan bir gün sonraysa Las Palmas'a kiralamıştı. İspanyol ekibi, Lemos'tan çok memnun kalınca sezon başında oyuncuyu Rubin Kazan'dan satın almak istedi, ancak karşısına dev bir rakip çıktı: Barcelona. Herkes Lemos'un Barcelona'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakarken, Lemos kamuoyunu şaşırtan bir karar verdi ve Las Palmas'ı tercih etti. 2 milyon euro'ya Rubin'den Las Palmas'a geçti.

Onur Çelik
Spor Editörü


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