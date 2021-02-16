Fenerbahçe'nin yıldızı Gökhan Gönül için flaş iddia! Futbolu bırakıyor

Sezon başında Caner Erkin ile birlikte Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dönen 35 yaşındaki sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yaşadığı sakatlığın ardından formasını Nazım Sangare'ye kaptıran Gökhan, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve takımının 2-1 kaybettiği Başakşehir maçında 120 dakika sahada kaldıktan sonra Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturmuştu.

YA ANTRENÖR, YA İDARİ PERSONEL

Sezon başında 1+1 yıllık kontrata imza atan ve sezon sonunda kontratı sona erecek olan Gökhan Gönül'ün futbolu bırakma kararı alabileceği ve çevresi ile görüş alışverişinde bulunduğu öne sürüldü. Gökhan'ın futbolu bırakmasının ardından antrenör veya idari personel olarak kulüpte görev alacağı ifade edildi.

YÖNETİM TRANSFER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin de Gökhan Gönül'ün yerini doldurmak için çalışmalara başladığı belirtiliyor.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile bu sezon 11 maça çıkan Gökhan Gönül, 2 gol attı, 1 asist yaptı. Gökhan söz konusu maçlarda ise 2 sarı kart gördü.