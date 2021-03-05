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  3. Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan yıldız oyuncu Mesut Özil, sakatlığı nedeniyle takım arkadaşlarına yardımcı olamayacağı için üzgün olduğunu belirterek," En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe'nin Fravpor TAV Antalyaspor ile oynadığı maçın 66.dakikasına rakip takım oyuncusu Fredy'nin müdahalesi sonucu bileği dönen ve maça devam edemeyen Mesut Özil, sağlık durumuna ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özil, sakatlığına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Önümüzdeki maçlarda ayağımdaki iç ve dış yan bağlarında oluşan kısmi yırtıklar sebebiyle takımımıza yardımcı olamayacağım için çok üzgünüm. En kısa zamanda tekrar sahaya çıkabilmek için elimden geleni yapacağım. Desteğiniz ve tüm iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum"

Mesut Özil neden sakatlandı, sakatlığı ne ? Kaç hafta oynamayacak? Sağlık durumu nasıl?Mesut Özil neden sakatlandı, sakatlığı ne ? Kaç hafta oynamayacak? Sağlık durumu nasıl?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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