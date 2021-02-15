Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in formalarına rekor ücret! Neymar'ı geride bıraktı!

Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Arsenal takımından renklerine bağladığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil'in imza töreni için hazırlanan 3 özel forma 36 bin 50 Euro’ya satıldı.

Fenebahçe'den yapılan açıklamada formaların , www.matchwornshirt.com sitesinden satıldığı ifade edildi. Formaların satıldığı fiyata ilişkin bilgilendirmede," Kulübümüzün, www.matchwornshirt.com/club/fenerbahce sitesinden satışa çıkardığı Çubuklu forma 26 bin Euro, Gold forma 4 bin 800 Euro ve Lacivert forma 5 bin 250 Euro’ya alıcı buldu." denildi.

NEYMAR'I GEÇTİ

Mesut'un satılan formasının bugüne kadar en yüksek ücretle satılan forma olduğu belirtilen açıklamada, daha önceki rekor satışın PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın 13 bin Euro'ya satılan PSG formasına ait olduğu anımsatıldı.



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Mesut Özil, Fenerbahçe'ye imzayı attı!