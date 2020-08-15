4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangının sebebi belli olduFenerbahçe'ye fransız golcü! Loic Remy'nin menajeri İstanbul'a geldiBölünmüş yol uzunluluğu 18 yılda yüzde 350 arttı!ŞOK Aktüel 15-18 Ağustos ürünler kataloğu|Everest 7''Tablet kaçırmayın15 Ağustos koronavirüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'a tepki!Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber!Mia Khalifa, Shakira'ya isyan etti!Torul Belediye Başkanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktıEmre Belözoğlu futbolu bıraktı
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber!

Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber!

Fenerbahçe ile Al Nassr arasında Giuliano'nun transfer ücreti konusunda yaşanan ödeme krizinde CAS'ın kararı belli oldu.

Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber!

Giuliano'yu Ağustos 2018'de 10.5 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine satan Fenerbahçe, 6.2 milyon euroluk transfer taksidi ödenmediğini için CAS'a başvurmuştu. Al Nassr cephesi ödenecek tutarın 6.2 milyon euro değil 4.5 milyon euro olduğunu ifade etmişti. O dönem Al Nassr'dan yapılan açıklamada faiz ödemesine karşı oldukları ifade edilmişti.

Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber!

KARARA BAĞLANDI

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) 14 Ağustos günü davayı görüştü ve karara bağladı. CAS, Giuliano'nun ücretinde Fenerbahçe'yi haklı buldu ve ödenmesi gereken paranın 6.2 milyon euro olduğuna hükmetti.

Bu kararın ardından sarı-lacivertli takımın kasasına 6.2 milyon euro girecek. Al Nassre'ın bu parayı ödememesi durumunda daha fazla faiz veya transfer yasağı ile karşı karşıya kalacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye CAS'tan müjdeli haber!

Giuliano, Fenerbahçe'de 17/18 ve 18/19 sezonları arasında forma giymişti. Brezilyalı oyuncu sarı lacivertli formayla, 37 maç sırtında taşımış, 16 gol ve 6 asistle oynamıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT