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  3. Fenerbahçe'ye Filip Novak'tan kötü haber! İsmail Kartal durumunu açıkladı!

Fenerbahçe'ye Filip Novak'tan kötü haber! İsmail Kartal durumunu açıkladı!

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Filip Novak hakkında sarı-lacivertli taraftarları üzecek haber geldi.

Fenerbahçe'ye Filip Novak'tan kötü haber! İsmail Kartal durumunu açıkladı!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşmanın 56. dakikasındaki bir pozisyonda sakatlanarak oyuna devam edemeyen sol bek oyuncusu Filip Novak'tan ise kötü haber geldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal, Novak'ın durumunun ciddi olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'ye Novak'tan kötü haber! İsmail Kartal durumunu açıkladı!

DURUMU CİDDİ

Konuyla ilgili basın mensuplarına konuşan İsmail Kartal, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner." şeklinde konuşarak sarı-lacivertli taraftarları üzdü. Novak'ın durumunun yapılacak tetkikler sonrasında daha da netleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Novak'tan kötü haber! İsmail Kartal durumunu açıkladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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