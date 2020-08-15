Süper Lig'de geçtiğimiz sezon istediğini alamayan Fenerbahçe, yeni sezona oldukça iddialı hazırlanıyor. Yeni teknik direktörü Erol Bulut ile birlikte hazırlıklarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluk iddiasını gerçekleştirmek için transferde kolları sıvadı. Transferin ilk günlerinde oldukça hızlı bir giriş yaparak art arda dört oyuncuyu açıklayan Fenerbahçe'de yeni gündem Loic Remy.

A Spor'un haberine göre bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Fransız golcü Loic Remy'nin menajeri, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılması üzerine santrafor bölgesinde boşluk oluşacak olan sarı-lacivertlilerde, Fransız golcü Remy ile anlaşmanın planları yapılıyor.

Loic Remy geçen sezonu Fransa ekibi Lille'de geçirmişti. Toplam 30 maça çıkan Remy 14 golle Lille'e katkı yapmıştı.

LOIC REMY KİMDİR?

Kariyerine Olimpik Lyon altyapısında başlayan Loic Remy sırasıyla Lens, Nice, Marsilya, QPR, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Getafe ve Lille formaları giydi. Fransız kulübüyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Loic Remy, bu sezon 14 resmi maçta 1 gol attı.