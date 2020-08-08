Fenerbahçe'ye genç transfer: Barış Sungur

Transfer dönemine "Takım Harcama Limitleri" tartışmaları arasında giriş yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde art arda 4 oyuncu transferini açıklamıştı. Transferlerine devam edecek olan sarı-lacivertlilerde Genoa forması giyen Sinan Gümüş'ün de gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

A Spor'a konuk olan radyo programcısı Salim Manav'ın aktardığı bilgilere göre, Bucaspor forması giyen Barış Sungur ile anlaşma sağlandı.

Salim Manav, "Barış Sungur Fenerbahçe'de, bugün sözleşmeyi imzalayacak. Başkan onay verirse Bilal Budak da sarı-lacivertlilere imza atacak." dedi.

BARIŞ SUNGUR KİMDİR?

Barış Sungur, 28 Şubat 2002'de Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. 2012 yılında İzmir ekibi Yalıkavak Belediyespor'da futbola başlayan Barış, 2013'te Bucaspor altyapısına transfer edildi. Alt yaş gruplarında sergilediği performansla beğeni toplayan genç futbolcu, 2019 yılında 1928 Bucaspor'un yolunu tuttu.

2020 yılında takımıyla profesyonel sözleşme imzalayan Barış'ın kontratı 2022'de sona eriyor.

Genç forvet; Akademi Ligi U15'te 30 maçta 15, U16'da 17 maçta 8, U17'de 33 maçta 24, U19'da ise 18 maçta 9 gol kaydetti.

TFF 3. Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu, rakip filelere 1 gol bıraktı.