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Fenerbahçe'ye İngiltere'den yıldız isim: Troy Deeney

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir forvet adayı ortaya çıktı. İngiliz basınında ortaya atılan iddiada Fenerbahçe'nin Troy Deeney ile ilgilendiği söylendi.

Fenerbahçe'ye İngiltere'den yıldız isim: Troy Deeney

Süper Lig'de bu sezon transferin en gözde takımı Fenerbahçe, şu ana kadar 12 isimle resmen anlaştı. Son olarak Vedat Muriqi ile de yollarını ayıran sarı lacivertliler, Muriqi'nin yerini dolduracak bir forvet için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok farklı isim ortaya çıkıyor. Ze Luis, Cavani, Okaka, Perotti ve Origi isimler bunlardan bazıları. Ancak bu isimlerle alakalı henüz somut bir gelişme yok. Fenerbahçe'de forvet için adı geçen isimlerin yanına İngiliz basınından bir futbolcu daha eklendi. The Athletic'in yaptığı habere göre, sarı lacivertliler, Troy Deeney ile ilgileniyor. 

Fenerbahçe'ye Premier Lig'den yıldız isim: Troy Deeney

TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

The Athletic, Watford'da haftalık 100 bin sterlin kazanan bu futbolcuya sarı lacivertlilerin teklif götürdüğünü öne sürdü. Ancak görüşmelerde henüz somut bir gelişme yaşanmayan transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 

Geçirdiği diz sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki forvet, 26 Eylül'deki Luton maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 27 maçta 10 gol atan Deeney, takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.

Onur Çelik
Spor Editörü


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