Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 33.haftasında Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe, ligin 34.haftasında 12 Nisan Pazartesi günü Kadıköy'de Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki saat 11.00'de başlayan antrenmanda Malatyaspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

MESUT ANTRENMANIN İLK BÖLÜMÜNDE TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Süper Ligin 28.haftasında Kadıköy'de oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan ve tedavisinin ardından bireysel çalışmalar gerçekleştiren Mesut Özil, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken daha sonra özel program dahilinde çalıştı.

PEROTTİ VE SADIK ÖZEL PROGRAMLA ÇALIŞTI

Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin tedavisine ise devam edilirken Kovid-19 salgınını atlatan Nazım Sangare, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 10 Nisan Cumartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.