Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakatlığını atlatan Diego Perotti düz koşulara başladı

Çıktığı 4 maçta attığı 3 gol ve kazandırdığı 6 puanla Fenerbahçe'ye önemli bir katkı sağlayan Arjantinli Diego Perotti sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olmuş ve takımdan uzak kalmıştı. Sakatlığı atlatan ve ülkesi Arjantin'den İstanbul'a gelen yıldız oyuncu düz koşulara başladı.

TARAFTARLAR MUTLU OLDU

Perotti'nin takıma dönmesi Fenerbahçeli taraftarları da mutlu etti. Taraftarlar Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla oyuncuya destek oldu.