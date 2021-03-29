Amre isminin anlamı nedir, Amre ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elazığ Alacakaya Nüfusu 2020 - 2021 |  Alacakaya İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Survivor Gonca elendikten sonra canlı yayında her şeyi itiraf etti!Türkiye - Letonya maçı biletleri satışa çıktı! İşte fiyatlar...Heva isminin anlamı nedir, Heva ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Elazığ Keban Nüfusu 2020 - 2021 |  Keban İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi| Mantarlı Çanak Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Kadınlar kendilerini kick boks ile koruyacakSON DAKİKA! Meclis Başkanı Şentop'tan Montrö açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye akıllı telefon üreticileri için üretim üssü!
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakatlığını atlatan Diego Perotti düz koşulara başladı

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakatlığını atlatan Diego Perotti düz koşulara başladı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun zamandır takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Arjantinli oyuncu Diego Perotti düz koşulara başladı.

Çıktığı 4 maçta attığı 3 gol ve kazandırdığı 6 puanla Fenerbahçe'ye önemli bir katkı sağlayan Arjantinli Diego Perotti sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olmuş ve takımdan uzak kalmıştı. Sakatlığı atlatan ve ülkesi Arjantin'den İstanbul'a gelen yıldız oyuncu düz koşulara başladı. 

 

TARAFTARLAR MUTLU OLDU

Perotti'nin takıma dönmesi Fenerbahçeli taraftarları da mutlu etti. Taraftarlar Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla oyuncuya destek oldu. 

 

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakatlığını atlatan Perotti düz koşulara başladı

 

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakatlığını atlatan Perotti düz koşulara başladıFenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakatlığını atlatan Perotti düz koşulara başladı

Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Sakatlığını atlatan Perotti düz koşulara başladı

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT