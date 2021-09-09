Fenerbahçe'ye Nazım Sangare'den kötü haber! Forma giyemeyecek!

Yeni sezonda henüz ligde sadece 3 maç oynasa da Fenerbahçe'nin sakatlıklarla başı dertte. Birçok oyuncusundan ligdeki ilk üç haftada katkı alamayan sarı lacivertliler, Milli aranın gelmesiyle birlikte sakatlıkların atlatılacağı için mutluydu. Pelkas, Novak ve İrfan gibi oyuncularına kavuşan kanaryada bu kez de kötü haber Nazım Sangare'den geldi. Adelesinden dolayı sakatlık yaşayan oyuncunun Sivasspor karşısında oynamasının zor olduğu ifade edildi.

FERDİ KADIOĞLU'NUN DURUMU BELİRSİZ

Ağrıları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam eden genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun, pazar günü oynanacak Sivasspor mücadelesinde forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil. Genç oyuncunun bu karşılaşmaya yetişmemesi durumunda, sakatlıktan dönen Filip Novak'ın sol kanat beki olarak görev alması bekleniyor. Novak, henüz formunu bulamamış olsa da Fenerbahçe'nin elinde başka bir alternatif kalmamış durumda.

SİVASSPOR MAÇINA YETİŞEMEYECEK

Fenerbahçe'de asıl kötü haber ise Nazım Sangare'den geldi. Adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası tedavi altında olan Nazım Sangare'nin durumu belirsizliğini koruyordu. Son gelen bilgilere göre ise Nazım'ın, Sivasspor karşılaşmasına yetişmesinin zor göründüğü ifade edildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın, bu müsabakada sağ kanat beki olarak Bright Osayi-Samuel'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor