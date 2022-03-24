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  3. Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Kim Min Jae maçı tamamlayamadı!

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Kim Min Jae maçı tamamlayamadı!

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Kim Min Jae'den sarı-lacivertli ekibi üzecek haber geldi. Güney Koreli futbolcu ülkesinin milli takımında oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Kim Min Jae maçı tamamlayamadı!

Fenerbahçe'ye Asya pazarından transfer olan ve sonrasında gösterdiği performansla hem taraftarın sevgilisi haline gelen hem de Güney Kore taraftarlarının Fenerbahçe'ye ilgi duymasına yol açan Kim Min Jae'den takımın üzecek bir haber geldi. Yıldız futbolcu Dünya Kupası Asya Elemeleri kapsamında oynanan İran karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

GÜNEY KORE KAZANMAYI BİLDİ

Dünya Kupası Asya Elemeleri 3'üncü Tur A Grubu mücadelesinde Kim Min-Jae'nin de ilk 11'de başladığı maçta Güney Kore, İran'ı 2-0 mağlup ederek puanını 23'e yükseltti ve liderlik koltuğunu da rakibinin elinden almayı başardı. Seoul Dünya Kupası Stadyumu'nda oynanan müsabakada Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 45+2'nci dakikada Heung-Min Son ve 63'üncü dakikada Kim Young-Gwon kaydetti.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Kim Min Jae maçı tamamlayamadı!

KİM MİN JAE DEVAM EDEMEDİ

Bu maç öncesinde 20 puanla ikinci sırada bulunan Güney Kore rakibini geride bırakarak liderlik koltuğuna yerleşti ve Dünya Kupası'na katılma yolunda önemli bir avantaj elde etti. Maçta forma giyen Fenerbahçe'nin yıldızı Kim Min-Jae ise bir pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sonrası 79'uncu dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Öte yandan Kayserispor'un İranlı futbolcusu Majid Hosseini ise mücadelede 90 dakika görev aldı.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Kim Min Jae maçı tamamlayamadı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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