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Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yıldız oyuncunun omzunda kırık tespit edildi

Süper Lig'de son maçında Başakşehir'e 1-0'lık skorla yenilen Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci'nin omuz başında non-deplase kırık tespit edildiği kulüp tarafından açıklandı.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yıldız oyuncunun omzunda kırık tespit edildi

Sarı lacivertli takım ligde son maçında evinde Başakşehir'e mağlup oldu.

Takımın yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci maç esnasında aldığı darbe sonrasında sakatlanarak oyundan çıktı. 

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yıldız oyuncunun omzunda kırık tespit edildi

Kulüp bugün oyuncusunun durumuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"M. Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz İrfan Can Kahveci’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan görüntülemesinde omuz başında non-deplase kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yıldız oyuncunun omzunda kırık tespit edildi

HOCALAR DEĞİŞİYOR SONUÇ DEĞİŞMİYOR

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'e büyük umutlarla başlamıştı. Kulüpte teknik direktörle değişse de işler bir türlü yoluna girmemişti. 

Vitor Pereira'nın ardından kısa süre göreve Zeki Murat Göle geldi ve sezon sonuna kadar da daha sonra İsmail Kartal ile anlaşıldı.

Fenerbahçe'ye sakatlık şoku! Yıldız oyuncunun omzunda kırık tespit edildi

Kartal'lı Kanarya, son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldıktan sonra dün teknik direktörlüğünü eski hocası Emre Belözoğlu'nun yaptığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Kanarya, ligde ilk kez aynı sezonda rakibini iki maçta da yenilmiş oldu.

Pozisyon bulmakta çok zorlanan zirveye yaklaşma yolunda önemli bir fırsatı kaçıran Sarı-Lacivertliler'de tribünler, Kadıköy'de bir kez daha isyan etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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